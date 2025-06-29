В Свердловской области мать убила младенца из-за плача

В Елани Свердловской области 20-летняя мать убила новорожденную дочь, бросив ее в приступе ярости из-за плача. Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области в Telegram-канале опубликовало видео допроса матери ребенка.

Девочка, которая скончалась от черепно-мозговой травмы, родилась в мае этого года.

«Своему ребенку навредила. Кинула его на пол. Он потерял сознание и перестал дышать», — призналась подозреваемая.

На записи видно, что женщина с трудом подбирает слова и всхлипывает. После убийства она оставила записку и попыталась скрыться, но ее задержали на автовокзале.

Также женщина отправила супругу СМС, в котором написала, что она плохая мать. Мужчина в первые часы после трагедии находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти.

Суд арестовал мать погибшей девочки. Под стражей она проведет два месяца — до 27 августа 2025 года.

Ранее RT сообщил, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства новорожденной девочки.