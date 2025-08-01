Зуб мамонта нашли в центре Нижнего Новгорода

Археологи обнаружили коренной зуб молодого мамонта в Почаинском овраге в центре Нижнего Новгорода. О находке сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали череп мамонта с двумя верхними коренными зубами», — написал он.

Глава региона отметил, что зуб молодого шерстистого мамонта нашли на склоне оврага, ближе к улице Рождественской. Он находился на глубине около двух метров от поверхности.

По словам Никитина, согласно исследованиям, мамонты действительно обитали на Средней Волге. Полностью они исчезли примерно 11 тысяч лет назад, когда поменялся климат — на фоне резкого потепления изменилась растительность.

В июне 2024 года на севере Якутии обнаружили тушу мамонтенка. Вес находки составлял более 100 килограммов.