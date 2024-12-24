Тушу годовалого мамонтенка возрастом 50 тысяч лет обнаружили в Якутии

В июне на севере Якутии обнаружили тушу мамонтенка. Вес находки составляет более 100 килограммов. Сегодня уникальная туша представлена в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, написал сайт телеканала «Звезда».
Особенностью находки является ее высокая степень сохранности: за 50 тысяч лет практически не пострадали голова и хобот. Ученые утверждают, что также сохранились внутренние органы, включая фрагменты кишечника. Вероятно, целыми остались и дыхательная система, и сердце.
Местные жители нашли заднюю и переднюю части животного в слоях почвы, которые освободились от льда в кратере Батагайка возле поселка Батагай Верхоянского района. Эта находка стала седьмой в истории палеонтологии.
Исследователи намерены приступить к клеточным исследованиям.
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