Тушу годовалого мамонтенка возрастом 50 тысяч лет обнаружили в Якутии

В июне на севере Якутии обнаружили тушу мамонтенка. Вес находки составляет более 100 килограммов. Сегодня уникальная туша представлена в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, написал сайт телеканала «Звезда» .

Особенностью находки является ее высокая степень сохранности: за 50 тысяч лет практически не пострадали голова и хобот. Ученые утверждают, что также сохранились внутренние органы, включая фрагменты кишечника. Вероятно, целыми остались и дыхательная система, и сердце.

Местные жители нашли заднюю и переднюю части животного в слоях почвы, которые освободились от льда в кратере Батагайка возле поселка Батагай Верхоянского района. Эта находка стала седьмой в истории палеонтологии.

Исследователи намерены приступить к клеточным исследованиям.