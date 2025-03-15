«Зов народа» призвал проверить комика Останина после шутки о ветеране СВО

Комик Артемий Останин поглумился над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации. Поэтому действия артиста нужно проверить на нарушение закона, сообщил 360.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

Во время концерта Останин пошутил о потерявшем ногу из-за мины мужчине, с которым он встретился в метро. По словам общественника, выходке юмориста нужно дать правовую оценку, чтобы она не остались безнаказанной.

«Его шутки, высмеивающие инвалида, а по сути, нашего воина, потерявшего ноги на СВО, переходят все границы морали и нравственности. <… > Он кощунствует над трагедией, превращая чужую боль в объект для дешевого развлечения», — отметил Зайцев.

Глава «Зова народа» обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия Останина на состав преступления, предусмотренного статьями, направленными на защиту чести и достоинства, а также на предотвращение разжигания ненависти и вражды.

Ранее генпрокурора России Игоря Краснова попросили проверить интервью дизайнера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.