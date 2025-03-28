Творчество художника Кантора решили проверить на русофобию

Вернувшийся в Россию из Европы художник Максим Кантор провел в Москве презентацию новой книги. Общественное движение «Зов Народа» обратилось к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить прославившегося во время эмиграции русофобскими высказываниями деятеля культуры.

Участники движения напомнили, что в 2022 году Кантор организовал в Люксембурге выставку «Изнасилование Европы», в ходе которой сделал ряд негативных высказываний в адрес президента России Владимира Путина и российских военных, а также раскритиковал проведение специальной военной операции.

Кроме того, во время эмиграции художник публично глумился над участниками акции «Бессмертный полк» и памятью героев Великой Отечественной войны.

После возвращения Кантор провел в баре «Дежурная рюмочная» на Арбате презентацию новой книги, чем вызвал возмущение у патриотически настроенных россиян.

Общественники призвали проверить творчество художника на публичное оправдание терроризма и экстремизма, его связь с иностранными организациями, а также узнать, на каком основании владельцы московского бара предоставили свою площадку человеку с антироссийскими взглядами.

Член совета движения «Зов Народа» Руслан Шаламов в комментарии 360.ru назвал возвращение Кантора в Россию «плевком в лицо всем патриотам».

«Этот человек годами поливал грязью Россию, нашу армию, нашего президента, глумился над памятью павших героев, и теперь, как ни в чем не бывало, он возвращается сюда, чтобы представлять свое „творчество“?» — задался он вопросом.

Шаламов добавил, что рассчитывает на признание Кантора иностранным агентом, если его связь с иностранными организациями подтвердится.

По заявлению общественного движения «Зов Народа» следователи завели уголовное дело и задержали комика Артемия Останина, публично рассказавшего шутку с глумлением над военным, потерявшим ноги в зоне проведения СВО. После задержания Мещанский суд Москвы отправил Останина в СИЗО до 15 мая.