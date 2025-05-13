Более ста видов животных россиянам запретили заводить дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал обновленный перечень животных, запрещенных к содержанию. В расширенный список попали более 120 разновидностей. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию», — говорится в документе.

Впервые перечень утвердили в 2019 году. Обновленная версия вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет.

Перечень запрещенных к разведению дома животных состоит из восьми категорий животных: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.

Всего в список включили более 120 видов животных. Среди них кобры, цепочная гадюка, каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров, скорпионы и пауки, приматы, тюлени, моржи, китообразные, скаты, мурены, лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс, пума, рысь обыкновенная, сервал, волк обыкновенный.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Крупник призвал ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных на территории жилых зон, в квартирах и частных домах.