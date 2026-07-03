Зоопсихологи назвали медленное моргание главным признаком глубоких чувств у кошек

Зоопсихологи рассказали ИА Stavropol.Media о необычном проявлении любви и доверия со стороны кошки. Оказывается, главный признак глубоких чувств — это медленное моргание.

Когда кошка смотрит на хозяина и медленно опускает веки, а потом так же неторопливо их открывает, это означает, что она чувствует себя в безопасности и полностью доверяет человеку. Эксперты называют такой жест «кошачьим поцелуем», добавил сайт vse42.ru.

Есть и другие признаки кошачьей любви: бодание головой — так кошка оставляет свой запах; демонстрация живота — это высшая степень доверия; «молочный шаг» — перебирание лапками, как в детстве у матери.

Зоопсихологи советуют отвечать на медленное моргание тем же. Так кошка поймет, что любовь взаимна.