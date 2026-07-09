Зоопсихолог Протасевич предупредила, что стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем у домашних животных

Зоопсихолог Елизавета Протасевич в интервью радио Sputnik рассказала о причинах стресса у домашних питомцев и его последствиях.

По словам специалиста по коррекции поведения кошек и собак, интерес владельцев к психоэмоциональному состоянию животных растет. Люди стали больше знать о стрессе у питомцев и обращать внимание на его признаки.

Одна из главных причин стресса у животных, по мнению Протасевич, связана с психоэмоциональным состоянием хозяев. Жизненные трудности людей могут влиять на питомцев, так как изменения в поведении и языке тела хозяина считываются животными.

«Когда мы переживаем, когда мы грустим, у нас происходят определенные процессы в организме, мы начинаем для наших питомцев по-другому пахнуть. Они считывают таким образом наш стресс», — отметила Протасевич.

Кошки и собаки часто стрессуют от изменений в привычном укладе жизни. Поездки на дачу, визиты к ветеринару или появление нового питомца в доме могут стать причиной стресса для животных.

Чтобы минимизировать стресс у питомцев, эксперт рекомендует знакомить их с новыми обстоятельствами постепенно и аккуратно. Например, кошку можно приучать к переноске перед поездкой в клинику, а собаку — к поездкам на машине.

Если животное не готовить к непредвиденным событиям, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Стресс снижает иммунитет, что может вызвать обострение хронических заболеваний или появление новых. У кошек стресс может стать причиной идиопатического цистита.