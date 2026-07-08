Зоопсихолог Капустина заявила, что сохранение прежних ритуалов поможет питомцу преодолеть ревность к новому члену семьи

Ревность у домашних животных — естественная реакция на изменения в привычном укладе жизни. Появление нового члена семьи может вызвать у питомца тревогу и ревность. Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина рассказала Life.ru , как справиться с этой ситуацией.

По словам эксперта, ревность может проявляться по-разному: одни питомцы становятся навязчивыми, другие — замкнутыми. Некоторые начинают метить территорию или портить вещи. Это не осознанная месть, а способ привлечь внимание или справиться с внутренним напряжением.

Главная ошибка владельцев — резкое сокращение контакта с питомцем после появления нового члена семьи. Это только подтверждает худшие опасения животного. Правильная стратегия — постепенное включение питомца в жизнь семьи. Необходимо сохранить хотя бы часть прежних ритуалов: прогулки, время для совместных игр.

Знакомство должно происходить дозированно и без давления. Животному нужно дать возможность адаптироваться в комфортном для него темпе. Для формирования положительной ассоциации можно использовать лакомства и новые игрушки.

Если в доме появился второй питомец, форсировать дружбу не стоит. Эффективнее сводить питомцев через совместные действия — кормление, игру, тренировки. Общий позитивный опыт помогает животным привыкнуть друг к другу.

Ревность отступает, когда питомец чувствует, что его место в семье никуда не делось. Новый член семьи не должен восприниматься как замена. Если хозяин умеет транслировать спокойствие и стабильность через совместные действия, животное довольно быстро находит для себя безопасную роль в изменившемся доме.