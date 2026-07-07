Зоопсихолог Капустина заявила, что молоко может спровоцировать у взрослых кошек диарею из-за непереносимости лактозы

Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала NEWS.ru о потенциальных рисках для здоровья взрослых кошек при употреблении молока. По ее словам, у многих кошек с возрастом развивается непереносимость лактозы, что может привести к диарее и другим проблемам со здоровьем.

Эксперт пояснила, что у большинства взрослых кошек, как и у людей, с возрастом возникает непереносимость лактозы. Это может вызвать не только диарею, но и проблемы с поджелудочной железой и почками. Однако если у кошки нет такой непереносимости, молочные продукты в небольших количествах не навредят.

Также ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил о рисках, связанных с соком борщевика, который может вызвать ожоги глаз у животных, в некоторых случаях приводящие к слепоте. Специалист рекомендовал тщательно промывать питомца мыльным раствором при первом контакте с растением.