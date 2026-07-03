Зоопсихолог Капустина рассказала, что возраст, когда собака становится пожилой, зависит от ее размера
Возраст, когда собака становится пожилой, зависит от ее размера. По мнению зоопсихолога Светланы Капустиной, крупные породы могут считаться возрастными уже к восьми годам, а небольшие собаки — примерно к десяти. Об этом написали «Известия».
Первые признаки старения заметны внешне: у животного седеет морда, появляется скованность движений. Эксперт подчеркнула, что изменения необходимо начинать с домашней среды. Чтобы снизить риск падений, важно использовать нескользящие коврики на основных маршрутах передвижения питомца.
Капустина советует пересмотреть и спальное место животного. Тонкая подстилка не обеспечивает достаточной поддержки суставов, а ортопедическая лежанка помогает снизить скованность и дискомфорт после сна.
С возрастом нагрузку нельзя сохранять прежней, но и полностью исключать движение опасно. Нагрузка должна быть другой: короче по времени, без резких ускорений и прыжков. «Три спокойные прогулки лучше одной длинной, после которой пес еле двигается», — заявила эксперт.
По мере старения у собак меняется и эмоциональное состояние: они становятся более тревожными из-за ухудшения зрения и слуха. Поэтому важны стабильный режим, привычная обстановка и предсказуемость в быту.