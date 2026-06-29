Зоопсихолог Капустина подчеркнула, что беседа с питомцем укрепляет связь

Зоопсихолог Светлана Капустина, приглашенный эксперт бренда Triol, рассказала, что голос хозяина играет важную роль в жизни питомца. Даже если животное не понимает смысла слов, оно улавливает интонацию и эмоции, которые передают хозяева, написал Life.ru .

Исследования венгерских ученых показали, что собаки обрабатывают слова и интонацию разными зонами мозга, как люди. Поэтому важно не только, что вы говорите, но и как вы это делаете.

Кошки также узнают голос хозяина и реагируют на него, хотя и не всегда подбегают на зов. Они могут подавать тонкие сигналы, например, поворачивать уши или двигать головой. Животные легко связывают слова с последствиями, поэтому команды запоминаются.

Щенки и котята, с которыми говорят ласково и высоким голосом, быстрее привыкают к человеку, дольше удерживают внимание и лучше социализируются. Каждое произнесенное слово — «еда», «домой», кличка — становится для животного сигналом. Предсказуемость формирует чувство безопасности.

«Каждый раз, когда вы произносите имя питомца перед едой или говорите «домой» у подъезда, вы формируете его представление о мире», — отмечает Светлана Капустина.

Слова становятся предсказуемыми сигналами, а предсказуемость для животного — это безопасность.