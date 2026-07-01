Зоопсихолог Капустина объяснила, что тревога разлуки у собак может быть связана с недостатком физической нагрузки

Некоторые собаки воют, когда остаются одни, и это беспокоит их владельцев. Однако, как отметила в беседе с Life.ru зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина, такое поведение не всегда свидетельствует о серьезной проблеме.

Капустина пояснила, что если собака воет несколько минут после ухода хозяина, а затем успокаивается, это нормальная реакция. Однако если вой продолжается все время отсутствия хозяина и сопровождается деструктивным поведением, таким как грызение мебели или двери, то это может быть признаком тревоги разлуки.

Причины этого явления могут быть разными. По словам эксперта, собаки хорошо чувствуют эмоциональное состояние хозяина, и если человек нервничает перед уходом, то тревога животного усиливается. Также проблема может быть связана с недостатком физической нагрузки, нехваткой впечатлений или слабой социализацией в щенячьем возрасте.

«Самое важное правило — по возвращении не ругать собаку за погромы, даже если мебель серьезно пострадала», — предупредила Капустина.

Она посоветовала постепенно приучать питомца к одиночеству, начиная с коротких отлучек и постепенно увеличивая время отсутствия. Также полезно учить собаку спокойно оставаться одной, даже когда хозяин находится дома.

Перед уходом можно дать животному возможность потратить энергию: вывести его на прогулку, поиграть или предложить игрушку-головоломку с лакомством. Некоторым собакам помогает знакомый запах хозяина, например, оставленная футболка, а спокойный фоновый звук создает ощущение привычной обстановки.