Зоопарки и цирки с животными предложили запретить в России

Использование животных для развлечения людей в коммерческих целях негуманно. Поэтому все зоопарки и цирки со зверями необходимо закрыть. С такой инициативой выступил политолог Алексей Ярошенко в комментарии 360.ru.

Он пояснил, что в цирковом искусстве достаточно талантливых артистов, чтобы они отказались от участия в выступлениях животных. Рассказывая о работе зоопарков, Ярошенко отметил, что условия, в которых там содержат питомцев, ужасные. Вне зависимости от того, официальная это организация или нелегальная.

«Это неправильно, когда животных вырывают из среды обитания на потеху людям. Это характеризует человечество с самой плохой стороны», — подчеркнул политолог.

Ярошенко подчеркнул, что необходимо закрыть все зоопарки и отменить выступления животных в цирке, чтобы сформировать у подрастающего поколения уважение к природе, а также понимание, что звери не могут противостоять тому, чтобы их заковывали в цепи и сажали в клетки.

Ранее пресс-служба Южного парка птиц «Малинки в Ростовской области сообщила, что группа детей, играя с кроликом, сломала животному все четыре лапы. Травмированного питомца спасли ветеринары парка, проведя две срочные операции. Сейчас кролик находится на реабилитации. Организация попросила посещающих зоопарк родителей следить за поведением детей, так как живущие на открытых контактных площадках звери и птицы не игрушки, а живые существа.