Зоолог Сибирякова рассказала, что кошка может доставать еду лапкой при проблемах с миской

Кандидат биологических наук, зоолог Ольга Сибирякова рассказала KP.RU , что если кошка достает еду из миски лапкой, это может указывать на неподходящий размер посуды. Это вызывает у животного дискомфорт, известный как «стресс усов».

По словам специалиста, вибриссы, или осязательные волоски, играют важную роль в жизни кошки. Они помогают ей ориентироваться в пространстве, определять движение воздуха и изменение температуры.

Сибирякова подчеркнула, что нельзя бить кошку по усам, грубо их касаться или подрезать. Если вибриссы срезать, они отрастут через две-три недели, но животное будет дезориентировано и испытает стресс. Если усы выпадают или ломаются в большом количестве, это повод для беспокойства.