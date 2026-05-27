Эксперт по ЖКХ назвал главный критерий выбора водонагревателя: ошибка грозит пожаром и затоплением

Лето — сезон ремонта теплосетей и плановых отключений горячей воды. Многие россияне в это время покупают бойлеры и проточные водонагреватели. Однако, как предупреждает эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, ключевой при выборе прибора должна быть не цена и не дизайн, а безопасность.

«Безопасность — это главный критерий при выборе водонагревателя. Ошибки в выборе типа прибора или его параметров под конкретное жилье могут привести к перегрузке электросети, пожару, поражению током или затоплению», — заявил в беседе с 360.ru Бондарь.

Специалист пояснил, что, например, мощный проточный водонагреватель (от 5 киловатт) требует отдельной линии и исправной проводки — в старых домах это критично. Накопительные модели менее требовательны к сети, но и их нельзя устанавливать без заземления и устройства защитного отключения (УЗО).

Кроме того, эксперт напомнил, что перед покупкой обязательно нужно проверять сертификат соответствия (например, ГОСТ Р 52161.1-2004). А при монтаже — строго следовать инструкции: использовать предохранительный клапан, крепить бойлер только к несущей стене и обеспечить зазор не менее 60 миллиметров до прилегающих конструкций.

«Если ТЭН разрушится и фаза попадет на воду или корпус, заземление уведет ток в землю. Вероятно, что при наличии заземления УЗО сработает моментально в момент пробоя, не дожидаясь, пока человек прикоснется к баку или воде», — подчеркнул Бондарь.

