Зоолог назвал главное оружие при встрече с диким животным

При встрече с диким животным нельзя привлекать его внимание или пытаться отпугнуть. О правилах поведения людей в этой ситуации 360.ru рассказал зоолог Михаил Кречмар.

«Если у дома бегает кабан, то нужно зайти обратно и звонить в 112. Основное оружие — телефон. Не нужно проявлять панику, убегать, необходимо зайти за преграду. Кабаны и медведи видят плохо», — сказал он.

Кречмар объяснил, что необходимо убирать за собой мусор. Подавляющее число выходов животных связано именно с доступностью мусорных баков или мусорных куч.

«Если не мусорить — шанс встретиться с ними в 10 раз меньше. Нельзя приближаться к животному, привлекать внимание, кормить или пытаться отпугнуть», — добавил зоолог.

Ранее в Амурской области медведица с медвежатами разрыла кладбище домашних животных, 360.ru показывал кадры с места ЧП.