В Приамурье медведица с медвежатами разрыла кладбище домашних животных

Семья медведей разрыла кладбище домашних животных в Амурской области и съела часть захороненных останков. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

По его словам, крупная медведица пришла на кладбище с двумя медвежатами. Звери раскопали захоронения, съели часть тушек, остальное перетащили и привалили травой, землей и валежником.

«В районе Теплого Ключа несколько лет замечали хищницу с потомством. Тварь плодовитая, с ней бывают до двух-трех медвежат. Возможно, что это та же самка, которая бродит вкруговую», — отметил очевидец.

О хищниках предупредили охотнадзор, рыбнадзор и сотрудников заповедника, они должны вскоре прибыть на место. Медведи не тронули отдельные могилы, видимо, не почувствовав запаха.

«Кстати, хищники не тронули некоторые захоронения. Видимо, от давности лет могилы не источали запаха, и медведи со своим острым обонянием уже не почувствовали добычу», — добавил житель Амурской области.

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