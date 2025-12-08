Золотой запас России вырос на 112 миллиардов долларов благодаря росту цен

Стоимость российского золотого запаса увеличилась на 112 миллиардов долларов в течение года благодаря повышению мировых цен на золото. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

В декабре прошлого года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 198,1 миллиарда долларов, через год их стоимость выросла до 310,7 миллиарда.

Прирост связан с ралли на рынке золота: его стоимость за прошедший год увеличилась в 1,6 раза — с 2,6 до 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию.

При этом в физическом изменении резервы золота в России снизились. По последним данным, объем запаса равен 2326,5 тонны, а год назад был на шесть тонн больше.

В ноябре рекордное подорожание золота связали с незарегистрированными закупками в Китае. Количество тайных сделок может в 10 раз превышать официальные показатели.