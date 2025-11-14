Рекордное подорожание золота связали с тайными закупками Китая

Согласно официальной информации, Китай закупил в 2025 году 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне. Аналитики Société Générale подсчитали, что в реальности объем закупок может составлять 250 тонн, то есть более трети от общего объема спроса мировых центральных банков.

Эксперты допустили, что с помощью золотых запасов руководство КНР стремится незаметно диверсифицировать свои резервы и меньше зависеть от американского доллара.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал, что Россия регулярно копит драгоценный металл, но его запас не растет. Он объяснил, что в начале года Центробанк продал часть золота, чтобы отчеканить монеты. На вырученные их от продажи деньги можно закупить слитки для восполнения золотого запаса.