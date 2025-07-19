«Золотой час». Что делать в случае кражи данных мошенниками

Минимизировать последствия утечки данных получится лишь в течение первого часа после их передачи мошенникам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть „золотой час“, чтобы минимизировать последствия», — отметили в ведомстве.

Если злоумышленники заполучили банковские данные, нужно сразу же сменить пароль и код доступа в мобильное приложение, а также заморозить карты и счета. Также важно связаться с кредитной организацией по горячей линии и сообщить о взломе.

При взломе аккаунта на «Госуслугах» стоит также обратиться к банку, сменить пароль и код доступа. В личном кабинете необходимо проверить заявки, разрешения, в том числе на сторонних сервисах. О случившемся сообщить в МВД.

При краже мобильного номера мошенники могут получать коды подтверждения для всех сервисов по СМС. Поэтому стоит связаться с мобильным оператором и следовать алгоритму действий, который предложит специалист. Если есть возможность — привязать все аккаунты к другому номеру и отслеживать сообщения о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты.

Если взломали соцсети, важно поменять пароль на наиболее сложный, прекратить все неизвестные сеансы и удалить незнакомые устройства из привязанных, а также предупредить друзей о том, что вашим аккаунтом завладели злоумышленники.

Ранее в Московской области запустили проект по защите от мошенников «Перезвони сам». Его особенность — возможность как дистанционного, так и очного обучения по лекциям, инструкциям и практическим советам от экспертов. Участие бесплатное.