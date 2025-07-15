Жителей Подмосковья пригласили на вебинары по защите от мошенников

В Московской области запустили образовательный проект «Перезвони сам», направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Жители региона могут бесплатно присоединиться к программе и повысить свою цифровую грамотность.

Для участников доступны вебинары о современных схемах обмана, инструкции по безопасным покупкам онлайн, разбор мошеннических приемов в сфере мобильной связи, а также советы по защите в сетевых играх.

Особенность проекта — возможность как дистанционного участия, так и очного обучения. Все желающие могут задавать экспертам вопросы, изучать реальные случаи мошенничества и получать практические рекомендации.

Узнать больше можно на сайте программы.

Напомним, на портале госуслуг Подмосковья работает специальный раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Там также можно узнать о распространенных схемах обмана, скачать полезные памятки и пройти тест на цифровую грамотность.