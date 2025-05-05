Патриотическая акция «Вахта Памяти» стартовала в школах Подмосковья

В преддверии Дня Победы более 20 тысяч школьников 8-11 классов понесут вахту у 1050 памятных мест Подмосковья: мемориалов, стел, Вечного огня и памятников. Акция стартовала 5 мая в рамках областного марафона «Наследники Победы». Об этом сообщили в министерстве образования МО.

Также в ведомстве отметили, что инициативу реализуют впервые и сразу в масштабном формате.

«Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя такую ответственную миссию — стоять на посту Памяти как знак уважения ко всем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В программе «Вахты Памяти» заявлены митинги с участием ветеранов, военнослужащих и общественных объединений. Школьники возложат цветы, прочтут лирику военных лет и проведут минуты молчания.

В министерстве образования Подмосковья добавили, что школы самостоятельно выбирали памятные объекты для несения вахты. Акция продлится до 9 мая с 12:00 до 15:00.