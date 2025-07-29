«Знаковая история». Сын Куклачева объяснил, почему в труппу взяли кошек из зоны СВО

Сын Куклачева: две кошки из зоны СВО уже адаптировались, а Глуша — на карантине

Три фронтовые кошки, вывезенные волонтерами из зоны спецоперации, станут не просто артистами Театра Юрия Куклачева. На их примере люди увидят, что боевые коты хорошо адаптируются и могут быть прекрасными компаньонами, рассказал 360.ru концертный директор и сын Юрия Куклачева Дмитрий.

По его словам, двое из них адаптировались и уже практически живут в основном артистическом составе театра. На карантине находится только кошка Глуша, которую российские военные подобрали в селе Глушково.

В театре сейчас занимаются их реабилитацией. Кошкам нужна спокойная обстановка, общение с людьми и питание, чтобы они адаптировались. Их начнут постепенно выводить на сцену в сентябре–октябре.

«Для меня это будет знаковая история. Это будет возможность показать людям, что эти животные, эти фронтовые кошки, которые пережили огромное количество лишений, потерь и стрессов, очень хорошо адаптируются и могут быть прекрасным компаньоном в домашних условиях», — подчеркнул Дмитрий Куклачев.

Он добавил, что на примере животных, которых взяли в труппу, они хотят привлечь внимание к этой проблеме, чтобы люди брали себе спасенных и вскормленных российскими бойцами фронтовых котов.

Сын Куклачева напомнил, что кошки в зоне СВО не только спасают продовольствие от крыс и мышей, но и очень сильно помогают бойцам психологически. После выполнения боевых задач военные с ними общаются, гладят.

«И наша задача пусть такими маленькими шажками, но показать что эти животные не потеряны, что эти животные очень хорошо адаптируются и достаточно быстро привыкают к нормальной спокойной жизни», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что Театр Юрия Куклачева пополнили фронтовые кошки Холли, Глуша и Вижа.