Театр Куклачева пополнит труппу кошками из зоны СВО

Театр Юрия Куклачева пополнит труппу тремя кошками из зоны специальной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, волонтеры вывезли из зоны боевых действий трех кошек — Вижу, Холли и Грушу. Некоторых пушистых пришлось эвакуировать на бронетранспортере.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев отметил, что кошки сейчас находятся в безопасности, получают лечение, проходят полную реабилитацию и привыкают к новой обстановке.

Впервые на сцену театра они выйдут спустя несколько месяцев. Вероятно, питомцы присоединятся к выступающей на постоянной основе труппе.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, что его кошки просто обожают песни Шамана. Они начинают целоваться и фыркать. Сам исполнитель также оценил этот факт и признался, что с удовольствием посещает выступления пушистой труппы.