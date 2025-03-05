Знак «Ветеран» для автомобилистов предложили ввести в России

Знак «Ветеран» для автомобилей участников СВО и других боевых действий предложили ввести в России. Почему это необходимо и что такой знак даст его обладателям, рассказал 360.ru политолог Алексей Ярошенко.

Он предложил разрешить владельцам этого знака бесплатно парковаться на специальных местах, платить меньший транспортный налог, пользоваться мойками и сервисами вне очереди, не платить за проезд по платным трассам и использовать знак при трудоустройстве, чтобы работодатели могли назначать транспортные компенсации.

«Видя знак „Ветеран“ на автомобиле, люди будут осознавать, что рядом находится человек, прошедший через боевые действия ради защиты страны. Это создает культуру уважения», — добавил Ярошенко.

Он добавил, что создавать комфортные условия для жизни людей, рисковавших жизнью, чтобы защитить страну, нужно не только на словах, но и на деле.

Ранее политолог призвал не ждать ничего хорошего от переговоров с США по Украине, заявив, что президент Дональд Трамп пытается в очередной раз «развести» Россию.