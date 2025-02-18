«Война шла, идет и будет идти». От переговоров с США призвали не ждать ничего хорошего

Ничего хорошего от переговоров России и Украины ждать не стоит, заявил 360.ru политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко. Он напомнил, что американцы никогда не были россиянам друзьями и партнерами и никогда ими не станут — так распорядилась геополитика.

«Сегодняшние переговоры стартовали в так называемом формате без предварительных условий. <… > Дальше этот процесс будет иметь еще много-много-много стадий. <… > Ожидать сверхъестественного, даже в таком приземленном плане, не стоит. Дальше будет еще серия раундов переговоров», — отметил эксперт.

Он добавил, что Трамп устроил шоу в международной политике, но этот запал быстро остынет.

«Ничего хорошего от этих переговоров ждать не надо для России ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Нас разводят в очередной раз. Разводят не очень красиво, топорно, полагаясь на нашу наивность. <… > Гибридная война против нас шла, идет и будет идти», — подчеркнул политолог.

Сегодня дипломатия — это продолжение конфликта, заверил Ярошенко.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что стороны довольно небезуспешно занимались налаживанием отношений.