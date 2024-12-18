В Сети активно обсуждают серию видеороликов, опубликованных с подписью «Один день из жизни охранницы в супермаркете». Со внезапно прославившейся женщиной побеседовал 360.ru.

Смелой и бесстрашной охранницей на видео оказалась жительница Брянска Екатерина Крупская. На кадрах, попавших в Сеть, сотрудница магазина активно борется с посетителями, которые хотят стащить товар с прилавков: догоняет, выводит из супермаркета и отбирает украденное. А некоторым строптивым карманникам даже дает подзатыльники.

Крупская рассказала, что очень удивилась тому, как быстро стали распространяться видео с ее работы.

«Ложилась спать спокойно после смены. А сегодня утром мне и знакомые, и даже незнакомые люди, скидывают ссылки из разных групп с данными видео. Я звездой становиться абсолютно не хотела. Для меня все это просто шок», — поделилась с 360.ru Екатерина.

На распространяющиеся в соцсетях кадры попали посетители, которые уже не раз были пойманы на воровстве.

«Это все постоянные ворюги. На видео, где я ударила мужчину по спине, — покупатель, который до этого зашел и набрал полные штаны мяса. Я отобрала у него товар и спокойно его проводила. В течение нескольких минут он опять возвращается, разносит в прямом смысле полмагазина, скидывает ящики с мандаринами и весь шоколад со стоек», — рассказала охранница.

В охране супермаркета Крупская работает около пяти лет. По словам женщины, за это время она научилась быстро распознавать потенциальных карманников.

«Я этих ворюг знаю: смотрю на человека и вижу, что он зашел в магазин явно не купить. Постоянные ворюги высматривают меня через окна и двери и даже не заходят в магазин, когда видят, что я нахожусь на объекте», — сказала Крупская.

Ранее Росгвардия Московской области задержала 51-летнюю жительницу Королева, которую обвиняют в краже товара из местного магазина.