Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемую в краже из магазина

Росгвардия Московской области задержала подозреваемую в краже товара из магазина в Королеве. Ей оказалась 51-летняя местная жительница.

Стражи порядка получили уведомление о срабатывании тревожной кнопки в охраняемом магазине. Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что женщина спрятала в сумочку мясные полуфабрикаты. Она попыталась скрыться, миновав кассы, но охранник заметил ее.

Росгвардейцы задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.