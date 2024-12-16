Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемую в краже из магазина

Росгвардия Московской области задержала подозреваемую в краже товара из магазина в Королеве. Ей оказалась 51-летняя местная жительница.
Стражи порядка получили уведомление о срабатывании тревожной кнопки в охраняемом магазине. Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что женщина спрятала в сумочку мясные полуфабрикаты. Она попыталась скрыться, миновав кассы, но охранник заметил ее.
Росгвардейцы задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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