Злоумышленники придумали новую схему мошенничества с возвратом водительских прав

Аферисты стали размещать в Telegram объявления о возможности вернуть водительское удостоверение или получить военный билет. Об этом предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники обещают доверчивым пользователям мессенджера за плату внести сведения в официальные реестры. Когда злоумышленники подучают деньги, они перестают выходить на связь.

«При этом, с такой легендой мошенникам удобно сразу предлагать внести платеж в криптовалюте — „для конспирации исполнителей“», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители рекомендовали россиянам быть бдительными и не верить таким предложениям.

Ранее аферисты стали использовать для кражи данных пользователей новогодние открытки. Они присылают вместе с поздравлениями фишинговые ссылки, при переходе на которые россиян убеждают указать персональную информацию.