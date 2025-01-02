Зимнее чудо. Россияне поделились кадрами северного сияния

Россияне из разных уголков страны поделились в социальных сетях фотографиями северного сияния. Некоторые кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Необычайно красивое природное явление наблюдали жители Подмосковья, Ленинградской, Мурманской, Свердловской и Курганской областей, а также Татарстана и Башкортостана.

На Урале снимками полярного сияния поделились жители населенных пунктов Карпинск и Абрамово, а также Сысертского района, сообщило издание E1.ru.

Группа фотографов запечатлела северное сияние над Охотском, сообщил Telegram-канал Gismeteo.

«Сейчас Kp-индекс превышает значение шесть, что соответствует умеренной геомагнитной буре — идеальные условия для яркого полярного шоу! Зеленые и красные переливы света украсили морозное небо Хабаровского края, создавая волшебную атмосферу», — уточнил канал.

Ранее в Институте прикладной геофизики имени Федорова сообщили, что магнитная буря на Земле увеличила мощность до уровня G4, при котором возможно формирование полярных сияний в мире.