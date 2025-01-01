Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась до уровня G4

Мощность магнитной бури на Земле развилась до уровня G4, который классифицируется как «очень сильно». Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

«Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 — „очень сильно“ по шкале из пяти показателей, где G5 — „экстремально сильно“, а G1 — „слабо“», — говорится в материале.

При уровне G4 на Земле могут возникнуть такие проблемы, как серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Существует вероятность формирования полярных сияний, причем даже в тропиках.

Кроме того, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ предупредили, что в четверг, 2 января, магнитная буря обрушится на Землю, сообщило издание Ura.ru.

Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о слабой геомагнитной буре, отметив, что жители ряда регионов России смогут увидеть полярные сияния в новогоднюю ночь.