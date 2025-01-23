«Зима споткнулась». В Москве снова началась затяжная оттепель

Весна в Москве наступит раньше положенного времени, но говорить о конкретных сроках пока рано. Об этом 360.ru сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас рано об этом говорить, о конкретных сроках. Можно сказать, что зима споткнулась. Мы опять вступаем в затяжную оттепель со всеми вытекающими. Февраль будет на несколько градусов теплее, март на несколько градусов теплее, снега у нас нет. То есть все говорит о том, что обойдется без жесткого половодья, и весна наступит раньше сроков», — объяснил синоптик.

Насколько раньше наступит весна, пока спрогнозировать невозможно.

«Но в любом случае, у нас очень теплая погода продолжается. Уже в выходные оттепель на следующей неделе вообще до +4. Там осадки в дожди будут переходить. Поэтому после двухдневного холода мы опять возвращаемся в затяжные оттепели», — подчеркнул Тишковец.

Народные приметы, согласно которым после слякотной зимы не будет жаркого лета, не работают, добавил специалист.

«Нет никакой корреляции между каким-то там летом и какой-то зимой. Это совершенно по другим законам все работает. Про лето — пока ничего я не вижу там особенного. Обычное, умеренное, спокойное лето», — заключил синоптик.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на этой неделе в столице будет преобладать пасмурная погода.