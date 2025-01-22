Синоптик Ильин: плюсовая температура ожидается в Москве в выходные дни

Потепление ожидается в Москве во второй половине недели. О предстоящих изменениях температуры рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT .

«Во второй половине недели в Москве мороз пойдет на убыль. Завтра днем в Москве -1...-3 градусов, по области — -1...-6 градусов, а ночью — -3...-5 градусов в столице и -2...-7 градусов по области», — отметил специалист.

Он добавил, что будет преобладать пасмурная погода без осадков. Местами в регионе может пойти небольшой снег. В субботу в столице потеплеет до +2 градусов, в воскресенье воздух может прогреться до +5 градусов. Ветер будет иметь южные направления, заключил Ильин.