Зима накануне июня. В горах Сочи неожиданно выпал аномальный снег

В горах Сочи за два дня до лета выпал снег

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи засыпало снегом в самом конце мая. О необычном для этого времени года погодном явлении сообщили РИА «Новости» представители пресс-службы горного курорта.

Основной удар стихии пришелся на высокогорную вершину Роза Пик, расположенную на высоте 2320 метров над уровнем моря. Первые три сантиметра осадков легли на склоны еще утром, а в течение дня и вечера добавилось еще пять сантиметров снега. Сейчас температура воздуха на пике опустилась до минус четырех градусов.

Непогода застала врасплох жителей и гостей Краснодарского края. Пользователи социальных сетей активно делятся кадрами, на которых свежий снег покрыл зеленые лужайки во дворах жилых домов.

Подобные снегопады на Красной Поляне в конце весеннего сезона случаются достаточно редко, в это время в регионе уже готовятся к открытию летнего туристического сезона. Обычно в конце мая устойчивый снежный покров остается только на самых высоких вершинах, на небольших высотах уже цветут теплолюбивые растения.

Всего за два дня до лета обильный снег выпал и в Хабаровском крае. Осадки здесь оказались настолько обильны, что в некоторых районах края образовались сугробы.