Жуткую средневековую куклу продали в Британии

Жуткую куклу продали за рекордные 300 тысяч рублей в Британии

На аукционе в британском графстве Дербишир продали пугающую деревянную куклу начала XIX века. Итоговая цена лота в 10 раз превысила ожидания и стала рекордом для подобных предметов, сообщил телеканал BBC News .

Кукла полностью сохранила оригинальный наряд и ушла с молотка за 3000 фунтов стерлингов. Организаторы планировали выручить 300 фунтов, однако торги завершились в пользу частного коллекционера из Великобритании.

Антикварное изделие одето в соломенную шляпку и кремовое платье из шелка, имеет красные кожаные туфельки и перламутровый пояс. Традиционно таких кукол мастерили вручную из щепок или деревянных колышков, из-за чего они стоили недорого.

Прежний владелец приносил куклу на передачу Antiques Roadshow 10 лет назад. Тогда эксперты оценили ее в тысячу фунтов. В аукционном доме Irita Marriott Auctioneers and Valuers подтвердили, что вырученная цена является рекордной для данной категории предметов.

