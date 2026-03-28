Голова дроида C-3PO из «Звездных войн» ушла с молотка за рекордную сумму

Propstore продал голову дроида C-3PO из «Звездных войн» за 1 млн долларов

Весенний благотворительный аукцион Propstore, посвященный предметам из мира развлечений, принес организаторам 6,5 миллиона долларов. Титул самого дорогого лота получила голова дроида C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», проданная более чем за миллион долларов, сообщил Hollywood Reporter .

Новый владелец заплатит 1 058 400 долларов (86,2 миллиона рублей) с учетом комиссии покупателя. С 25 марта, когда открылся аукцион, светящаяся голова C-3PO стала самым дорогим лотом, превзойдя предметы из фильмов «Властелин колец», «Челюсти», «Пираты Карибского моря», и «Бэтмен: Начало».

«Мы наблюдаем сильное начало аукциона, с самого начала торги были очень конкурентными», — сказал операционный директор Propstore Брэндон Алингер.

По сюжету фильма Джорджа Лукаса, C-3PO создали для помощи в этикете, обычаях и переводе. Голова дроида — не единственный предмет из «Звездных войн», проданный за семизначную сумму. Световой меч Дарта Вейдера принес 3,6 миллиона долларов, истребитель X-wing — 3,1 миллиона.

Ранее ушла с молотка электрогитара бывшего участника группы Pink Floyd Дэвида Гилмора. Стоимость знаменитой Black Strat превысила 14,5 миллиона долларов.