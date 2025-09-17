Жуткий памятник «Маше и Медведю» напугал жителей ульяновского села

Жуткую скульптуру в честь персонажей мультфильма «Маша и Медведь» обнаружили в селе Вальдиватское Ульяновской области. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Симбирский шугожор» .

Изваяния установили на детской площадке, в пределах видимости — памятник Владимиру Ленину. У медведя в скульптуре красные глаза, широкие брови и оскаленная морда. У Маши — яркий макияж, желтый берет. Скульптуру нарядили в голубой топ и мини-юбку.

В комментариях пользователи спрашивали, кто автор композиции. Местные жители выразили надежду, что это сделали дети или кто-то из горожан, а не заказала администрация за бюджетные деньги. Комментаторы однозначно признали скульптуру жуткой и пугающей.