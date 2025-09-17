Жуткий памятник «Маше и Медведю» напугал жителей ульяновского села
Жуткую скульптуру в честь персонажей мультфильма «Маша и Медведь» обнаружили в селе Вальдиватское Ульяновской области. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Симбирский шугожор».
Изваяния установили на детской площадке, в пределах видимости — памятник Владимиру Ленину. У медведя в скульптуре красные глаза, широкие брови и оскаленная морда. У Маши — яркий макияж, желтый берет. Скульптуру нарядили в голубой топ и мини-юбку.
В комментариях пользователи спрашивали, кто автор композиции. Местные жители выразили надежду, что это сделали дети или кто-то из горожан, а не заказала администрация за бюджетные деньги. Комментаторы однозначно признали скульптуру жуткой и пугающей.
В июле с московской набережной убрали скульптуру «Большая глина № 4». Горожане дали изваянию немало нелестных прозвищ. Скульптура представляет собой копию положенных друг на друга размятых кусков глины, увеличенных примерно в 50 раз.