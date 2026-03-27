Журналисты «Вечерней Москвы» получили премию «Золотое перо России»

В четверг, 26 марта, в Центральном Доме Российской армии состоялась юбилейная, 30-я церемония вручения премии «Золотое перо России». Эта престижная награда, учрежденная Союзом журналистов России в 1996 году, отмечает выдающиеся достижения в области журналистики, передала «Вечерняя Москва» .

В своем выступлении председатель СЖР Владимир Соловьев подчеркнул важность поддержки молодых специалистов, особенно тех, кто решил связать свою жизнь с военной журналистикой. В рамках мероприятия также было отмечено открытие «Галереи памяти» в Мемориальном комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона, посвященной журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

Высшая награда премии была вручена семи лауреатам, среди которых — обозреватель «Вечерней Москвы» Сергей Лесков. Церемония стала значимым событием для всего журналистского сообщества, объединив ведущих мастеров пера страны.