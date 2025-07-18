Журналисты Маша Майерс и Ксения Кириллова попали в реестр иноагентов

Реестр иностранных агентов пополнился новыми именами. Среди них оказались журналисты Фелициата Ольшевец* (больше известная под псевдонимом Маша Майерс*), Ксения Кириллова* и поэтесса Наталья Резник*. Это следует из обновленных данных на сайте Минюста .

Также статус иностранных агентов получили историк Василий Жарков*, бывший депутат городской думы Нижневартовска Дмитрий Великий*, бывший муниципальный депутат Санкт-Петербурга Ксения Торнстрем*, художник Дмитрий Храмцов* и интернет-портал Activatica.org*.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Ольшевец* (Майерс*) и Кириллова* распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против специальной военной операции.

Бывший нижневартовский депутат Великий* занимался сбором денег в поддержку ВСУ распространял информацию иностранных организаций, признанных в России нежелательными. Историк Жарков* выступал респондентом на площадках иностранных агентов, а также взаимодействовал с нежелательными организациями.

Поэтесса Резник* распространяла фейки о российском правительстве, а также недостоверные сведения, направленные на создание негативного образа армии.

Бывший петербургский мундеп Торстрем* сотрудничала с нежелательными организациями и распространяла материалы иностранных агентов.

Художник Храмцов* финансировал ВСУ, выступал против специальной военной операции.

Все новые фигуранты реестра проживают за пределами России.

Интернет-портал Activatica.org* занимался публикацией фейков об органах публичной власти России и армии, а также пропагандировал ЛГБТ**- отношения и распространял материалы иностранных агентов.

В минувший четверг, 17 июля, МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «АндерСон» Анастасию Татулову*. Причиной стало несоблюдение предпринимательницей обязанностей иностранного агента.