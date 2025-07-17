Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову объявили в розыск
МВД объявило основательницу сети кафе Татулову в розыск по уголовной статье
МВД России объявило в розыск основательницу сети семейных кафе «АндерСон» Анастасию Татулову*. Информация появилась на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отметили в карточке базы розыска.
В ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивается Татулова*.
По данным РИА «Новости», правоохранители объявили Татулову* в розыск по делу о неисполнении обязанностей иноагента.
Анастасию Татулову* внесли в список иностранных агентов в апреле 2024 года. Предпринимательница критиковала в соцсетях российскую спецоперацию и распространяла фейки. Сейчас она живет в другой стране, предположительно в Португалии.
Ранее стало известно, что актрису Яну Троянову* оштрафуют в России на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.