Журналистов Гордееву и Караулова оштрафовали за иноагентские нарушения

Нарушение порядка деятельности иностранного агента нашли у журналистов Катерины Гордеевой* и Андрея Караулова*. В рамках возбужденного административного дела каждого из фигурантов оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Решение по делам журналистов — иностранных агентов рассмотрел Таганский районный суд Москвы.

В деятельности Гордеевой* и Караулова* выявили нарушения в производстве и распространении материалов через интернет.

Журналист Андрей Караулов* после получения статуса иностранного агента в июне 2023 года стал фигурантом трех уголовных дел. Его признали виновным в клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Также журналиста обвинили в незаконной предпринимательской деятельности.

Он сдавал 11 принадлежащих ему в Москве квартир. По решению Симоновского суда Москвы на всю недвижимость Караулова* наложили арест.

Катерина Гордеева* стала фигурантом списка иностранных агентов в сентябре 2022 года.

В новостной повестке ее имя снова появилось в конце февраля, после ареста педиатра и автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия. Его отправили под стражу на 10 суток по административному делу о возбуждении ненависти или вражды в интервью Гордеевой*.

*Андрей Караулов, Катерина Гордеева внесены Минюстом России в список иностранных агентов.