Журналистку Кеворкову внесли в список террористов и экстремистов | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:58 Журналистку Кеворкову внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в список террористов и экстремистов РИА «Новости»

Читать 360 в

Журналистку Надежду Кеворкову* внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Физические лица: <…> Кеворкова Надежда Витальевна*», — следует из списка.

Реклама

На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал журналистку на два месяца. Ее обвинили в оправдании терроризма.

Некоторые российские общественные деятели поручились за Кеворкову*. В их числе были писатель Александр Проханов и юрист Екатерина Гордон.

До заседания суда журналистка находилась в изоляторе временного содержания. Она не признала свою вину.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом