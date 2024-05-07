За журналистку Кеворкову поручились Меркачева и Гордон | 360°

Общество 07 мая 2024, 23:22 За журналистку Кеворкову поручились Меркачева и Гордон РИА «Новости»: к делу Кеворковой приобщили поручительства Проханова и Гордон Freepik

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Российские общественные деятели, в том числе писатель Александр Проханов и юрист Екатерина Гордон, поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди поручителей также оказались журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, общественный деятель Сергей Ряховский. Они подчеркнули, что знают об ответственности в случае нарушения поручительства.

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По версии следствия, Кеворкова опубликовала в Telegram-канале пост с признаками оправдания террористической группировки «Талибан»*. Басманный районный суд арестовал журналистку на два месяца, писал Ura.ru.

До заседания суда Кеворкова находилась в изоляторе временного содержания. Свою вину она отрицает. Ранее силовики провели обыски по месту жительства журналистки.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.