Журналистку Бороган и писателя Тополя включили в список иноагентов
Реестр иноагентов пополнили проект «Обманутый россиянин»*, журналистка Ирина Бороган*, активистка Ирина Шумилова*, журналист Сергей Куропов*, писатель и сценарист Эдуард Тополь*. Это следует из обновленного списка на сайте Министерства юстиции.
По данным ведомства, все новые фигуранты реестра распространяли материалы иностранных агентов и ложную информацию о решениях российских властей и армии.
Новые физические лица — иностранные агенты уехали из России и постоянно живут за границей.
Согласно информации ведомства, проект «Обманутый россиянин» публиковал материалы, содержащие призывы к участию в протестных мероприятиях.
Ранее в реестре террористов и экстремистов оказался писатель Дмитрий Быков**. Его заочно арестовали и объявили в розыск.
Против писателя возбудили уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, а также за неисполнение обязанностей иностранного агента.
*Признан в России иностранным агентом.
**Признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.