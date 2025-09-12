Журналистку Бороган и писателя Тополя включили в список иноагентов

Реестр иноагентов пополнили проект «Обманутый россиянин»*, журналистка Ирина Бороган*, активистка Ирина Шумилова*, журналист Сергей Куропов*, писатель и сценарист Эдуард Тополь*. Это следует из обновленного списка на сайте Министерства юстиции .

По данным ведомства, все новые фигуранты реестра распространяли материалы иностранных агентов и ложную информацию о решениях российских властей и армии.

Новые физические лица — иностранные агенты уехали из России и постоянно живут за границей.

Согласно информации ведомства, проект «Обманутый россиянин» публиковал материалы, содержащие призывы к участию в протестных мероприятиях.

Ранее в реестре террористов и экстремистов оказался писатель Дмитрий Быков**. Его заочно арестовали и объявили в розыск.

Против писателя возбудили уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, а также за неисполнение обязанностей иностранного агента.