Журналистка Ивлева-Йорк и защищавший Pussy Riot адвокат Полозов стали иноагентами

Список иностранных агентов пополнили журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, а также защищавший украинскую военнослужащую Надежду Савченко и группу Pussy Riot адвокат Николай Полозов*. Это следует из данных, опубликованных на сайте Минюста .

Также в список попали бывший представитель принимающего участие в боевых действиях в составе ВСУ батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев*, чеченский блогер Хасан Узаров* и антикоррупционный проект «Лаборатория университетской прозрачности*.

Всех четырех новых участников списка обвинили в распространении фейков о российской армии и решениях правительства.

Ивлевой-Йорк* также вменили оказание финансовой помощи ВСУ и распространение контента иностранных агентов. Адвоката Полозова* обвинили в призывах к поддержке украинских войск и террористических группировок. Также в Минюсте напомнили, что юрист входит в признанную в России нежелательной организацию.

Белокиева* внесли в список иностранных агентов за участие в антироссийских акциях за границей. Блогер Узаров* выступал с критикой специальной военной операции.

Проект «Лаборатория университетской прозрачности* включили в реестр за распространение сообщений и публикаций иностранных агентов, включая недостоверные сведения о работе правительства России. Кроме того, его создателями стали признанные в России нежелательными международные организации.

На этой неделе Госдума приняла закон о специальных рублевых счетах для иностранных агентов. Туда поступят доходы от сдачи имущества, дивидендов, а также от использования интеллектуальной деятельности. Доступ к счетам иностранные агенты получат только после утери статуса.

*Признаны в России иностранными агентами.