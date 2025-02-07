Журналиста Панюшкина внесли в список иноагентов

Журналиста Валерия Панюшкина* включили в реестр иноагентов. Информацию об этом опубликовал сайт Минюста.

Панюшкин* с 1996 года работал в различных изданиях: «Коммерсанте», «Ведомостях», «Снобе» и других. Он также написал несколько книг и снялся в клипе рок-группы «Алиса» на песню «Трасса Е-95».

Помимо Панюшкина*, иноагентами стали политолог Ирина Бусыгина*, политтехнолог Михаил Шейтельман*, активистка Анастасия Шевченко*, а также журналисты Анастасия Голубева* и Светлана Осипова*. В ведомстве отметили, что все они занимались распространением ложной информации о принимаемых российскими властями решениях и публиковали фейки о ВС России.

Ранее реестр иноагентов пополнили семь сотрудников русской службы Би-би-си. По данным Минюста, они выступали против спецоперации, распространяли материалы иностранных агентов и размещали в Сети фейки о политике российского руководства.