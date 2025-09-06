Журналиста France Inter отстранили от работы из-за слов о министре Дати

Французская радиостанция France Inter временно отстранила от работы журналиста Тома Леграна после публикации видео, на котором он нелицеприятно высказался о министре культуры Рашиде Дати. Как сообщило издание Incorrect, ролик сняли в июле во время встречи в кафе без ведома участников.

На записи Легран, работающий также в газете Liberation, говорил, что вместе с коллегой Патриком Коэном они «делают все необходимое», чтобы помешать Дати в борьбе за пост мэра Парижа. В радиостанции заявили, что журналист отстранен на время разбирательства. Министр в соцсети X отметила, что подобные слова противоречат профессиональной этике и требуют ответственности.

