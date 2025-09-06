Никотиновые паучи полностью запретят во Франции

Во Франции с марта 2026 года полностью запретят никотиносодержащую продукцию для перорального применения, включая паучи. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Согласно опубликованному постановлению, под запрет попадают производство, хранение, продажа и использование никотиносодержащих товаров. Ограничения коснутся всей продукции с никотином — как натуральным, так и синтетическим, независимо от формы выпуска. Решение вступит в силу через семь месяцев после публикации документа.

В России предложили внедрить систему вознаграждения за отказ от алкоголя и никотина. Организация «Зов народа» выступила с инициативой разработать и реализовать программу «Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации», известную как «Кешбэк за здоровье».