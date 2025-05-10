Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже

Журналист Колесников признал ошибку в репортаже и извинился перед Лукашенко

Фото: РИА «Новости»

Входящий в кремлевский пул специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников признал ошибку в репортаже с парада Победы на Красной площади, которую допустил при описании президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом журналист сообщил на сайте издания в комментарии «Правда о вставании».

Колесников пояснил, что в материале написал, что белорусский лидер не встал со своего места, когда мимо правительственной трибуны проходил военный расчет его страны.

Внимание на эту ошибку обратили в Минске. Чтобы проверить утверждение, журналист пересмотрел трансляцию торжественного мероприятия.

«Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — написал Колесников, признавая неправоту.

Он пояснил, что в суматохе, возникшей из-за перехода с коллегами с территории Кремля к краю центральной трибуны, не увидел, что Лукашенко стоя приветствовал военных своей страны.

«Стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное. Сам бы расстроился», — написал Колесников.

Внимание на репортаж «Коммерсанта» обратил белорусский журналист и телеведущий Григорий Азаренок. Описание лидера страны его настолько возмутило, что он начал угрожать российскому журналисту «разбить хлебало» при встрече. Свой гнев Азаренок распространил на все издание, назвав «Коммерсант» туалетной бумагой.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте