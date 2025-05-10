Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже

Журналист Колесников признал ошибку в репортаже и извинился перед Лукашенко

Входящий в кремлевский пул специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников признал ошибку в репортаже с парада Победы на Красной площади, которую допустил при описании президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом журналист сообщил на сайте издания в комментарии «Правда о вставании» .

Колесников пояснил, что в материале написал, что белорусский лидер не встал со своего места, когда мимо правительственной трибуны проходил военный расчет его страны.

Внимание на эту ошибку обратили в Минске. Чтобы проверить утверждение, журналист пересмотрел трансляцию торжественного мероприятия.

«Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — написал Колесников, признавая неправоту.

Он пояснил, что в суматохе, возникшей из-за перехода с коллегами с территории Кремля к краю центральной трибуны, не увидел, что Лукашенко стоя приветствовал военных своей страны.

«Стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное. Сам бы расстроился», — написал Колесников.

Внимание на репортаж «Коммерсанта» обратил белорусский журналист и телеведущий Григорий Азаренок. Описание лидера страны его настолько возмутило, что он начал угрожать российскому журналисту «разбить хлебало» при встрече. Свой гнев Азаренок распространил на все издание, назвав «Коммерсант» туалетной бумагой.